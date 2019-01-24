"Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал Кубка лиги

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"Манчестер Сити" обыграл "Бертон" и прошел в финал Кубка лиги

В рамках Кубка английской лиги "Бертон" проиграл в домашнем матче "Манчестер Сити". Матч прошел на стадионе "Пирелли".

Победный гол в составе гостей забил Серхио Агуэро.

"Бертон" - "Манчестер Сити" - 0:1.

Гол: Агуэро, 26 - 0:1.

"Бертон" - Коллинз, Макфазин, Тернер (Хатчинсон, 40), Маккрори, Уоллес, Майерс-Харнесс, Миллер, Эйкинс, Куинн (Фокс, 46), Темплтон, Бойс (Дэниэл, 77).

"Манчестер Сити" - Мурич, Эрик Гарсия, Данило, Сандлер, Делф, де Брюйне(Менди, 63), Зинченко (Нмеча, 67), Марез, Фоден, Поведа, Агуэро (Габриэл Жезус, 63).

Первая встреча команд закончилась со счетом 9:0 в пользу подопечных Хосепепа Гвардиолы. 

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка английской лиги. Соперником "горожан" станет победитель второго полуфинала, в котором встретятся "Челси" и "Тоттенхэм".

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