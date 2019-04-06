"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" и вышел в финал Кубка Англии

"Манчестер Сити" переиграл "Брайтон" в матче 1/2 финала Кубка Англии (1:0).

Победный гол забил нападающий Габриэл Жезус.

"Манчестер Сити" - "Брайтон & Хоув" - 1:0 (1:0)

Гол: Габриэл Жезус, 4.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер (Данилу, 46), Ляпорт, Менди (Стоунс, 79), Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Фернандинью, 65), Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Преппер, Стивенс, Биссума (Локадиа, 82), Кноккарт, Маррей (Андоне, 66), Джаханбахш (Искиэрдо, 70).

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии, где встретится с победителем пары "Уотфорд" - "Вулверхэмптон".

Не пропустите: Варди помог "Лестеру" разгромить "Хаддерсфилд"| http://soccernews.ru