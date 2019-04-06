"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" и вышел в финал Кубка Англии
"Манчестер Сити" переиграл "Брайтон" в матче 1/2 финала Кубка Англии (1:0).
Победный гол забил нападающий Габриэл Жезус.
"Манчестер Сити" - "Брайтон & Хоув" - 1:0 (1:0)
Гол: Габриэл Жезус, 4.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер (Данилу, 46), Ляпорт, Менди (Стоунс, 79), Сильва, Гюндоган, Де Брейне (Фернандинью, 65), Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
"Брайтон & Хоув": Райан, Даффи, Монтойя, Данк, Бернарду, Преппер, Стивенс, Биссума (Локадиа, 82), Кноккарт, Маррей (Андоне, 66), Джаханбахш (Искиэрдо, 70).
Благодаря этой победе "Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии, где встретится с победителем пары "Уотфорд" - "Вулверхэмптон".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Уотфорд
|32
|46
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|33
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14