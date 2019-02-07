"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел на первое место в Премьер-лиге

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"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел на первое место в Премьер-лиге

В вынесенном матче 27-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Эвертон" со счетом 2:0. Счет в концовке первого тайма открыл Эмерик Лапорт, а в компенсированное время второй половины встречи преимущество "горожан" удвоил Габриэл Жезус.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опередив "Ливерпуль" по разнице мячей. Впрочем, у "Ливерпуля" есть матч в запасе. "Эвертон" остался на девятой позиции.

"Эвертон" – "Манчестер Сити" - 0:2 (0:1)
Голы: Лапорт, 45 - 0:1, Габриэл Жезус, 90+8 - 0:2

"Эвертон": Пикфорд, Зума, Динь, Кенни, Кин, Андре Гомеш (Сигурдссон, 63), Гуйе, Бернард (Ришарлисон, 73), Дэвис, Уолкотт (Тосун, 80), Кэлверт-Льюин.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Лапорт, Стоунз, Уокер, Сильва, Фернандиньо, Бернарду Силва, Гюндоган, Сане (Стерлинг, 59), Агуэро (Габриэл Жезус, 80).

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