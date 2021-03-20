"Манчестер Сити" обыграл "Эвертон" и вышел в полуфинал Кубка Англии

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В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" одержал победу над "Эвертоном" и вышел в полуфинал турнира.

"Эвертон" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Гюндоган, 84 - 0:1, де Брюйне, 90 - 0:2

"Эвертон": Жоау Виржиния, Динь, Годфри, Мина, Коулмэн, Андре Гомеш, Аллан, Сигурдссон, Холгейт (Ивоби, 87), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Манчестер Сити": Стеффен, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силва (Марез, 64), Фоден, Гюндоган (Родри, 90), Стерлинг (де Брюйне, 80), Габриэл Жезус.

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