"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка лиги
В полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и завоевал путевку в финал.
Победу "горожанам" принесли голы Джона Стоунза и Фернандиньо.
В решающем матче за трофей "Манчестер Сити" сыграет с "Тоттенхэмом".
"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" - 0:2 (0:0)
Голы: Стоунз, 50 - 0:1, Фернандиньо, 83 - 0:2
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Погба, Фред (ван де Бек, 88), Мактомини (Гринвуд, 75), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.
"Манчестер Сити": Стеффен, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Марез (Родри, 79), де Брюйне, Стерлинг, Фоден.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18