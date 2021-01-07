"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка лиги

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"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и вышел в финал Кубка лиги

В полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и завоевал путевку в финал.

Победу "горожанам" принесли голы Джона Стоунза и Фернандиньо.

В решающем матче за трофей "Манчестер Сити" сыграет с "Тоттенхэмом".

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" - 0:2 (0:0)
Голы: Стоунз, 50 - 0:1, Фернандиньо, 83 - 0:2

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Уан-Биссака, Линделеф, Шоу, Магуайр, Погба, Фред (ван де Бек, 88), Мактомини (Гринвуд, 75), Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Марсьяль.

"Манчестер Сити": Стеффен, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Марез (Родри, 79), де Брюйне, Стерлинг, Фоден.

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