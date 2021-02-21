"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Арсенал"
В Лондоне завершился матч 25 тура АПЛ. "Арсенал" принимал на своем поле "Манчестер Сити". Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч уже на 2 минуте забил нападающий Рахим Стерлинг. "Горожане" после этой победы закрепились на первой строчке турнирной таблицы и оторвались от ближайшего преследователя на 10 очков. Теперь в активе подопечных Гвардиолы 59 баллов. "Канониры" остались на 10 месте, набрав 34 очка. Стоит отметить, что "Сити" продолжили свою рекордную серию. Теперь у них 18 подряд побед во всех соревнованиях.
"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0:1 (0:1)
Гол: Стерлинг, 2 - 0:1
"Арсенал": Лено, Тирни, Холдинг (Давид Луиз, 82), Мари, Бельерин, Эль-Ненни (Себальос, 86), Эдегор (Ляказетт, 73), Сака, Джака, Пепе (Смит-Роу, 73), Обамеянг.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, де Брюйне (Габриэл Жезус, 63), Фернандиньо, Марез, Гюндоган, Стерлинг, Бернарду Силва.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18