"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Арсенал"

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"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Арсенал"

В Лондоне завершился матч 25 тура АПЛ. "Арсенал" принимал на своем поле "Манчестер Сити". Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч уже на 2 минуте забил нападающий Рахим Стерлинг. "Горожане" после этой победы закрепились на первой строчке турнирной таблицы и оторвались от ближайшего преследователя на 10 очков. Теперь в активе подопечных Гвардиолы 59 баллов. "Канониры" остались на 10 месте, набрав 34 очка. Стоит отметить, что "Сити" продолжили свою рекордную серию. Теперь у них 18 подряд побед во всех соревнованиях. 

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0:1 (0:1)

Гол: Стерлинг, 2 - 0:1

"Арсенал": Лено, Тирни, Холдинг (Давид Луиз, 82), Мари, Бельерин, Эль-Ненни (Себальос, 86), Эдегор (Ляказетт, 73), Сака, Джака, Пепе (Смит-Роу, 73), Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Зинченко, де Брюйне (Габриэл Жезус, 63), Фернандиньо, Марез, Гюндоган, Стерлинг, Бернарду Силва.

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