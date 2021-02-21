"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Арсенал"

В Лондоне завершился матч 25 тура АПЛ. "Арсенал" принимал на своем поле "Манчестер Сити". Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 0:1. Единственный мяч уже на 2 минуте забил нападающий Рахим Стерлинг. "Горожане" после этой победы закрепились на первой строчке турнирной таблицы и оторвались от ближайшего преследователя на 10 очков. Теперь в активе подопечных Гвардиолы 59 баллов. "Канониры" остались на 10 месте, набрав 34 очка. Стоит отметить, что "Сити" продолжили свою рекордную серию. Теперь у них 18 подряд побед во всех соревнованиях.

"Арсенал" - "Манчестер Сити" 0:1 (0:1)

Гол: Стерлинг, 2 - 0:1

"Арсенал": Лено, Тирни, Холдинг (Давид Луиз, 82), Мари, Бельерин, Эль-Ненни (Себальос, 86), Эдегор (Ляказетт, 73), Сака, Джака, Пепе (Смит-Роу, 73), Обамеянг.