"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл ПСЖ со счетом 2:1.

Победу английскому клубу принесли голы Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса. В составе гостей отличился Килиан Мбаппе.

"Манчестер Сити", набрав 12 очков, гарантировал себе первое место в группе А. ПСЖ с 8 очками точно займет второе место.

"Манчестер Сити" Англия – ПСЖ Франция - 2:1 (0:0)

Голы: Мбаппе, 50 - 0:1, Стерлинг, 63 - 1:1, Габриэл Жезус, 76 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Зинченко (Габриэл Жезус, 54), Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер, 67), Эррера (Данилу Перейра, 61), Гуйе (Ди Мария, 67), Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.

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