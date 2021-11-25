"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" на своем поле обыграл ПСЖ со счетом 2:1.
Победу английскому клубу принесли голы Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса. В составе гостей отличился Килиан Мбаппе.
"Манчестер Сити", набрав 12 очков, гарантировал себе первое место в группе А. ПСЖ с 8 очками точно займет второе место.
"Манчестер Сити" Англия – ПСЖ Франция - 2:1 (0:0)
Голы: Мбаппе, 50 - 0:1, Стерлинг, 63 - 1:1, Габриэл Жезус, 76 - 2:1
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган, Зинченко (Габриэл Жезус, 54), Родри, Бернарду Силва, Стерлинг, Марез.
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендеш (Керер, 67), Эррера (Данилу Перейра, 61), Гуйе (Ди Мария, 67), Паредес, Месси, Неймар, Мбаппе.
Не пропустите: "Интер" победил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ливерпуль" победил "Порту" в матче Лиги чемпионов
-
Мессиас принес победу "Милану" над "Атлетико" в Лиге чемпионов
-
"Реал" разгромил "Шериф" в матче Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в Лиге чемпионов
-
Каррера высказался о победе "Спартака" над "Наполи"
-
Кокорин может вернуться в Россию зимой
-
"Челси" может надолго потерять основного защитника
-
Червиченко отреагировал на отказ Спаллетти от рукопожатия с Виторией
-
Вальбуэна высказался о приговоре Бензема в деле о его шантаже
-
Ванда Нара рассказала о нынешних отношениях с Икарди
-
Глава французского футбола отреагировал на приговор Бензема
-
Форвард "Аякса" Аллер обновил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Аякс" добыл волевую победу в матче с "Бешикташем" в Лиге чемпионов
-
"Интер" уверенно победил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов
-
Витория рассказал о травмах Мозеса и Бакаева
-
Витория прокомментировал слова Спаллетти о причине отказа от рукопожатия
-
"Спартак" показал реакцию Витории на отказ Спаллетти от рукопожатия
-
"Барселона" ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира Лиги Конференций
-
Беременная девушка Роналду показала свой автомобиль (фото)
-
Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после матча со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4