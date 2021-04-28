"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов

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"Манчестер Сити" обыграл ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги ЧемпионовФото: twitter.com/mancity

В первой игре полуфинала Лиги Чемпионов ПСЖ дома уступил "Манчестер Сити".

Ответный матч состоится 4 мая.

ПСЖ - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Маркиньос, 15 - 1:0, де Брюйне, 64 - 1:1, Марез, 71 - 1:2

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Баккер, Маркиньос, Флоренци, Гуйе, Верратти, Паредес (Эррера, 83), Ди Мария (Данилу Перейра, 80), Мбаппе, Неймар.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Уокер, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Зинченко, 61), Бернарду Силва, Гюндоган, Фоден, де Брюйне, Марез, Родри.

Удаление: Гуйе (77).

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