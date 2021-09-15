"Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" в матче с 9 голами

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"Манчестер Сити" обыграл "РБ Лейпциг" в матче с 9 голамиФото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" одолел "РБ Лейпциг".

"Манчестер Сити" Англия - "РБ Лейпциг" Германия 6:3

Голы: Аке, 16 - 1:0, Мукиеле (аг), 28 - 2:0, Нкунку, 42 - 2:1, Марез (пен), 45 - 3:1, Нкунку, 51 - 3:2, Грилиш, 56 - 4:2, Нкунку, 73 - 4:3, Жоау Канселу, 75 - 5:3, Габриэл Жезус, 85 - 6:3

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Зинченко, де Брюйне (Фоден, 71), Бернарду Силва (Гюндоган, 59), Родри (Фернандиньо, 59), Грилиш (Габриэл Жезус, 81), Марез, Ферран Торрес (Стерлинг, 72).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Анхелиньо, Форсберг (Собослаи, 61), Лаймер (Айдара, 60), Нкунку (Гвардиол, 81), Ольмо (Бробби, 72), Адамс, Андре Силва (Поульсен, 60).

Удаление: Анхелиньо (79).

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