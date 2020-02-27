"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

В первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Реал".

Открыл счет в матче хавбек хозяев Иско. Сравнял счет Габриэл Жезус, а второй гол гостей с пенальти забил Кевин Де Брюйне.

Ответный матч в Англии состоится 17 марта.

"Реал" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Иско, 60 - 1:0, Габриэл Жезус, 78 - 1:1, де Брюйне (пен), 83 - 1:2

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75), Бензема.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

Удаление: Рамос (86).

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