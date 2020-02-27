"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

3 Теги манчестер ситиреал мадрид

"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

В первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Реал".

Открыл счет в матче хавбек хозяев Иско. Сравнял счет Габриэл Жезус, а второй гол гостей с пенальти забил Кевин Де Брюйне.

Ответный матч в Англии состоится 17 марта.

"Реал" - "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Иско, 60 - 1:0, Габриэл Жезус, 78 - 1:1, де Брюйне (пен), 83 - 1:2

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Менди, Рамос, Каземиро, Модрич (Васкес, 84), Иско (Йович, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор (Бэйл, 75), Бензема.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо, 33), Уокер, Гюндоган, де Брюйне, Бернарду Силва (Стерлинг, 73), Родри Эрнандес, Марез, Габриэл Жезус.

Удаление: Рамос (86).    

Читайте также: "Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

МАДРИД
МАДРИД

Я хоть и болею за Реал, но вынужден признать, что без заряженных судеек побеждать тяжело. Наш мадридский "Реал" тому живой пример. Как ввели VAR в Испании и Лиге чемпионов, так сразу исчезли и результаты. Теперь опять каждый год будем вылетать в 1/8 финала ЛЧ, как в старые добрые времена (6 раз подряд в 2005-2010 гг.). Про Ла Лигу я и не заикаюсь - мы и так выигрываем ее раз в шесть лет, если повезет. Всего 2 победы за последние 12 сезонов (с учетом нынешнего).

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вот ты меня спрашивал,что бы я подумал о "плоскостопном маразматике" ,если бы не я это писал .А что ты думаешь об своей этой писание однообразной,если бы не ты писал?

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Классическая симуляция от Рахима.Но кто-то против,если это против второго мадридского?)Дома Сити накидает еще 3

Ответить

главное

"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Ювентус" проиграл "Лиону" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов