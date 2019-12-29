"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ

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"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ

"Манчестер Сити" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии обыграл "Шеффилд Юнайтед".

В составе "горожан" голами отметились Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне.

"Манчестер Сити" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0 (0:0)

Голы: Агуэро, 52 - 1:0, де Брюйне, 82 - 2:2

"Манчестер Сити": Браво, Зинченко, Эрик Гарсия, Уокер, Фернандиньо, Бернарду Силва (Гюндоган, 62), де Брюйне, Стерлинг (Габриэл Жезус, 88), Родри Эрнандес, Марез, Агуэро (Фоден, 81).

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Бешич (Макберни, 75), Флек, Робинсон (Макголдрик, 59), Норвуд, Иган, Муссе (Шарп, 83).

После 20 туров АПЛ "Сити" занимает 3 место в турнирной таблице, "Шеффилд" располагается на 8 позиции.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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