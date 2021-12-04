"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" и возглавил АПЛ

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"Манчестер Сити" обыграл "Уотфорд" и возглавил АПЛФото: твиттер "Манчестер Сити"

В рамках 15-го тура АПЛ "Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Уотфордом".

"Горожане" лидируют в турнирной таблице, опережая "Ливерпуль" на одно очко.

"Уотфорд" - "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Стерлинг, 4 - 0:1, Бернарду Силва, 31 - 0:2, Бернарду Силва, 63 - 0:3, Эрнандес, 74 - 1:3

"Уотфорд": Бахманн, Фемения, Кэткарт, Трост-Эконг, Роуз (Нгакиа, 71), Сиссоко, Клеверли (Куцка, 46), Луза (Эрнандес, 46), Деннис, Кинг, Жоао Педро.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (де Брюйне, 67), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Марез, 68), Фоден (Габриэл Жезус, 75), Стерлинг.  

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