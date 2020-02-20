"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ

В перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2:0. Победу "горожанам" принесли голы Родри Эрнандеса и Кевина де Брюйне. Встреча изначально должна была состояться 9 февраля, но была перенесена из-за шторма "Киара".

"Манчестер Сити" остался на втором месте, набрав 54 очка. "Вест Хэм" с 24 очками находится в зоне вылета на 18-м месте.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" - 2:0 (1:0)
Голы: Родри Эрнандес, 30 - 1:0, де Брюйне, 62 - 2:0

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне, Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс, Диоп.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что же получается ? Бельгиец - единственная надежда лысого в матче против Реала.

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