"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ
В перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" со счетом 2:0. Победу "горожанам" принесли голы Родри Эрнандеса и Кевина де Брюйне. Встреча изначально должна была состояться 9 февраля, но была перенесена из-за шторма "Киара".
"Манчестер Сити" остался на втором месте, набрав 54 очка. "Вест Хэм" с 24 очками находится в зоне вылета на 18-м месте.
"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" - 2:0 (1:0)
Голы: Родри Эрнандес, 30 - 1:0, де Брюйне, 62 - 2:0
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Уокер, Менди, Лапорт (Стоунз, 65), Родри Эрнандес, де Брюйне, Сильва, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро.
"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 60), Крессуэлл, Масуаку, Огбонна, Райс, Нобл, Антонио, Соучек, Снодграсс, Диоп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18