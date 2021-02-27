"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ

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"Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм" в матче АПЛ

В рамках 26-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал победу над "Вест Хэмом".

"Горожане" продолжают лидировать в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. "Вест Хэм" по-прежнему четвертый.

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" 2:1

Голы: Рубен Диаш, 30 - 1:0, Антонио, 43 - 1:1, Стоунз, 68 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган (Родри, 89), Фернандиньо, Марез, де Брюйне, Ферран Торрес (Фоден, 65), Агуэро (Габриэл Жезус, 61).

"Вест Хэм": Рэндолф, Джонсон (Боуэн, 84), Диоп, Доусон, Цоуфал, Форнальс, Райс, Лингард, Соучек, Крессуэлл, Антонио (Бенрахма, 84).

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