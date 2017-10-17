"Манчестер Сити" обыгрывает "Наполи" в напряженном матче на "Этихад"

Одним из самых интересных противостояний третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов обещал стать матч в Манчестере, где сошлись сильнейшие на данный момент команда Англии и Италии. Все были в предвкушении самой настоящей битвы, включавшей в себя также и тренерскую дуэль, ведь Сарри и Гвардиола являются одними из самых изощренных тактиков современного футбола. Фаворитом встречи считался "Манчестер Сити", неаполитанцам же очень нужны были эти выездные очки – поражение от "Шахтера" в первом туре серьезно ударило по перспективам итальянцев выйти в плей-офф.

С самых первых минут матча "Сити" сразу начал предпринимать попытки зацепиться за мяч и играть с позиции силы. "Наполи" отчаянно сопротивлялся этому, но все-таки отдал инициативу сопернику. Не прошло и десяти минут, как хозяева вышли вперед: Лерой Сане получил мяч на левом фланге, затем отпасовал к лицевой на Сильву, а испанец выполнил передачу в район одиннадцатиметровой, где сначала в касание неудачно пробил Уокер, а затем Стерлинг спокойно отправил мяч в сетку – 1:0.

Еще через пять минут манчестерцы забили второй мяч: де Брюйне получил мяч на правом краю штрафной, побежал к лицевой и из-под защитника прострелил в центр, где Жезус без сопротивления поразил ворота Рейны – 2:0. Затем немного успокоились хозяева, позволив и "Наполи" поиграть в футбол, только вот у подопечных Сарри ничего не ладилось в атакующих действиях. На 25-й минуте в результате контратаки хозяев Де Брюйне мог забивать третий, но его удар из-за пределов штрафной приняла на себя перекладина.

Ближе к перерыву "Наполи" выровнял игру, проведя несколько неплохих атак, в одной из которых после подачи с углового Уокер во вратарской нарушал правила на Альбиоле – пенальти в ворота "Манчестер Сити". К мячу подошел Дрис Мертенс, но его удар по центру ворот ногами парировал Эдерсон. На последней минуте провели "горожане" быструю атаку, в результате которой Жезус справа в штрафной в упор расстреливал Рейну, но последний выручил свою команду.

Второй тайм также активнее начали хозяева, но в их действиях было больше осторожности: футболисты "Сити" старались не терять мяч, тем самым пресекая попытки "Наполи" убежать в контратаку. Мало что получалось у итальянцев, так еще и главный креативщик команды Лоренцо Инсинье был вынужден покинуть поле из-за травмы. Однако на 65-й минуте неаполитанцы просто обязаны были сравнивать счет: ошиблись защитники хозяев у своих владений, мяч был перехвачен, после чего Мертенс выкатил Гамшику практически на пустые ворота, однако словак умудрился пробить в подоспевшего Стоунза.

За 20 минут до конца основного времени Гулям взял на себя игру и прорвался по левому флангу в штрафную хозяев, где его неосторожно зацепил Фернандиньо – второй пенальти в ворота "Манчестер Сити". На этот раз к мячу подошел Диавара, который спокойно переиграл Эдерсона, пробив в левый от голкипера угол – 2:1. Уже в следующей атаке хозяева восстановили преимущество в счете, разыграв образцовую комбинацию, однако офсайд зафиксировал в том эпизоде лайнсмен.

На 80-й минуте убежали неаполитанцы в перспективную контратаку, Мертенс вырвался на свидание с Эдерсоном в окружении двух защитников, вынужден был бельгиец пробивать с неблизкой дистанции – рядом со штангой. Через несколько минут Сане, после проникающей передачи Де Брюйне, оказался с глазу на глаз с Пепе Рейной, но его удар с острого угла пришелся прямо в голкипера гостей. В концовке матча "Сити" грамотно сушил игру, не давая "Наполи" даже шансов на финальный штурм.

"Манчестер Сити" – "Наполи" – 2:1

Голы: Стерлинг, 9 – 1:0, Жезус, 13 – 2:0, Диавара, с пенальти, 73 – 2:1.

Нереализованный пенальти – Мертенс, 38.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва (Гюндоган, 76), Фернандиньо, Стерлинг (Силва, 69), де Брюйне, Сане, Габриэл Жезус (Данило, 87).

"Наполи": Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай (Маджо, 70), Кулибали, Гамшик, Диавара, Кальехон, Зелиньски, Инсинье (Аллан, 57), Мертенс.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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