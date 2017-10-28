"Манчестер Сити" обыгрывает "Вест Бромвич" и выдает лучший старт в истории Премьер-Лиги
Насыщенная субботняя программа десятого тура английской Премьер-Лиги, открытая центральным поединком на "Олд Траффорд" продолжилась целым рядом традиционных дневных матчей, в одном из которых "Манчестер Сити" отправился в гости к "Вест Бромвичу". Абсолютно ничего не светило "дроздам" в этом поединке, как по мнению букмекеров, так и даже самых оптимистичных футбольных аналитиков. "Горожане" по ходу сезона набрали просто фантастическую форму, разбивая всех на своем пути, что и отображается на их лидирующей позиции в турнирной таблице. Кроме того, "дрозды" являются одним из самых удобных оппонентов для манкунианцев.
У ребят Тони Пьюлиса пока не очень задается текущая кампания. Спасает "мешков" от пропасти только то, что имеется еще целый ряд коллективов, у которых проблем накопилось гораздо больше. Пеп Гвардиола не стал недооценивать "Вест Бром", выставив основной состав. Правда, в этот раз на острие атаки место было доверено Габриэлю Жезусу, а не Серхио Агуэро. Но это нормальная практика, когда в команде есть два взаимозаменяемых по классу и мастерству форварда. В стане "Альбионе" существуют кадровые проблемы, но с ними или без тренерский штаб хозяев прогнозируемо максимально насытил центральную линию, понимая, что большинство времени придется сидеть в окопах.
Зная о том, что "красные дьяволы" свой матч выиграли "Манчестер Сити" не стал откладывать в долгий ящик. Уже на 10-й минуте манчестерцы открыли счет усилиями Лероя Сане, который легко убрал защитника и расстрелял дальний угол ворот Фостера. Неожиданно довольно быстро ответил "Альбион". Спустя три минуты Барри выполнил длинный заброс в штрафную, а Джей Родригес, избежав офсайда, без проблем перебросил сферу через Эдерсона.
Не успели хозяева натешиться забитому голу, как тут же "горожане" снова вышли вперед. Великолепный по точности удар вышел у Фернандиньо, после чего снаряд рикошетом от стойки залетел в сетку. К чести "дроздов", они пытались навязать свою игру фавориту, хоть и крайне мало времени владели мячом.
С началом второй половины встречи подопечные Пьюлиса продолжали играть активно, в надежде зацепиться за ничью, но все старания и ожидания "Вест Брома" рухнули с появлением на поле Стерлинга, который на 64-й минуте увеличил преимущество в счете гостей. Третий гол расклеил "дроздов" и "Манчестер Сити", казалось бы, в спокойном темпе доигрывал матч, при этом имея ни один опасный момент, чтобы забить еще. Но уже в компенсированное время "мешки" порадовали своих зрителей. Воспользовавшись грубой ошибкой Отаменди, вышедший на замену Филлипс записал свое имя на табло.
Таким образом, манкунианцы не без проблем переигрывают "дроздов", добывая свою девятую победу в чемпионате и, набирая 28 очков выдают лучший старт в истории АПЛ.
"Вест Бромвич" – "Манчестер Сити" – 2:3
Голы: Сане, 10 – 0:1, Родригес, 13 – 1:1, Фернандиньо, 15 – 1:2, Стерлинг, 64 – 1:3, Филлипс, 90+2 – 2:3
"Всет Бром": Фостер, Маколи (Филлипс, 68), Хегази, Эванс, Ньом, Ливермор, Крыховяк (Макклин, 81), Барри, Гиббз, Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 58)
"Ман Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Фернандиньо, Де Брюйне, Давид Силва, Бернарду Силва (Стерлинг, 61), Сане, Жезус (Гюндоган, 82)
Богдан Архипенко
Также читайте! Отчет матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|10
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|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
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|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Сток Сити
|10
|11
|14
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
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|18
|Эвертон
|9
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|Борнмут
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