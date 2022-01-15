"Манчестер Сити" одержал 12-ю победу подряд в АПЛ, обыграв "Челси"
Фото твиттер АПЛ
В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома одолел "Челси" (1:0).
Победный гол в активе полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне.
Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли 12 матчей подряд в АПЛ и лидируют с 13-очковым отрывом.
"Манчестер Сити" – "Челси" - 1:0
Гол: 1:0 – 70 де Брюйне.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу, Де Брюйне (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден (Жезус, 88), Стерлинг.
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Сарр, Алонсо (Маунт, 81), Ковачич, Канте, Зиеш (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18