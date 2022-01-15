"Манчестер Сити" одержал 12-ю победу подряд в АПЛ, обыграв "Челси"

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"Манчестер Сити" одержал 12-ю победу подряд в АПЛ, обыграв "Челси"

Фото твиттер АПЛ

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" дома одолел "Челси" (1:0).

Победный гол в активе полузащитника "горожан" Кевина Де Брюйне.

Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли 12 матчей подряд в АПЛ и лидируют с 13-очковым отрывом.

"Манчестер Сити" – "Челси" - 1:0

Гол: 1:0 – 70 де Брюйне.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Канселу, Де Брюйне (Гюндоган, 85), Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден (Жезус, 88), Стерлинг.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Сарр, Алонсо (Маунт, 81), Ковачич, Канте, Зиеш (Хадсон-Одои, 69), Пулишич (Вернер, 69), Лукаку.

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