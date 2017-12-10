"Манчестер Сити" одержал 14 победу подряд - лучший результат в Европе

Теги манчестер сити

"Манчестер Сити" одержал 14 победу подряд - лучший результат в Европе

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Эта победа стала для "горожан" 14-й подряд в Премьер-лиге. Это лучший результат сезона в Европе.

Последний и единственный раз "Манчестер Сити" не сумел победить "Эвертон" (1:1) в матче 2-го тура АПЛ.

Не пропустите: "Манчестер Сити" в четвертый раз подряд победил в АПЛ со счетом 2:1. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов