"Манчестер Сити" одержал 14 победу подряд - лучший результат в Европе

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Эта победа стала для "горожан" 14-й подряд в Премьер-лиге. Это лучший результат сезона в Европе.

Последний и единственный раз "Манчестер Сити" не сумел победить "Эвертон" (1:1) в матче 2-го тура АПЛ.

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