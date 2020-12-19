"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Саутгемптоном"

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"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Саутгемптоном"

В рамках 14-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде одолел "Саутгемптон".

Исход матча решил единственный гол вингера "горожан" Рахима Стерлинга.

Набрав три очка, команда Хосепа Гвардиолы поднялась на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: 0:1 – 16 Стерлинг.

"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо (Редмонд, 59), Уолкотт, Ингз (Телла, 41), Адамс (Нлундулу, 82).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Родри, Ферран Торрес (Марез, 72), Гюндоган.

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