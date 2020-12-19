"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Саутгемптоном"
В рамках 14-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде одолел "Саутгемптон".
Исход матча решил единственный гол вингера "горожан" Рахима Стерлинга.
Набрав три очка, команда Хосепа Гвардиолы поднялась на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
"Саутгемптон" – "Манчестер Сити" - 0:1
Гол: 0:1 – 16 Стерлинг.
"Саутгемптон": Маккарти, Вестергор, Бертран, Беднарек, Уокер-Питерс, Уорд-Проуз, Ромеу, Дженепо (Редмонд, 59), Уолкотт, Ингз (Телла, 41), Адамс (Нлундулу, 82).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Стерлинг, Родри, Ферран Торрес (Марез, 72), Гюндоган.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18