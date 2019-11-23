"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Челси" и вошел в топ-3 АПЛ

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Челси" со счетом 3:1. Счет открыли гости, отличился Н'Голо Канте, но "горожане" быстро отыгрались, а затем и вышли вперед благодаря голам Кевина де Брюйне и Рияда Махреза.

Благодаря победе "Манчестер Сити" вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" опустился на 4-ю позицию.

"Манчестер Сити" – "Челси" - 2:1 (2:1)

Голы: Канте, 21 - 0:1, де Брюйне, 29 - 1:1, Махрез, 37 - 2:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Менди, Стоунз, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Гюндоган, 52), Сильва (Фоден, 67), Стерлинг, де Брюйне, Марез, Агуэро (Габриэл Жезус, 77).

"Челси": Аррисабалага, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59), Аспиликуэта, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич, Пулишич, Канте, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 73).

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