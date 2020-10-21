"Манчестер Сити" одержал волевую победу над "Порту"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в группе С "Манчестер Сити" победил "Порту" со счетом 3:1. Счет открыл Луис Диас, но затем победу английскому клубу принесли голы Серхио Агуэро, Илкая Гюндогана и Феррана Торреса. В другом матче группы "Олимпиакос" обыграл "Марсель" со счетом 1:0.

"Манчестер Сити" Англия – "Порту" Португалия - 3:1 (1:1)

Голы: Диас, 14 - 0:1, Агуэро, 20 (с пенальти) - 1:1, Гюндоган, 65 - 2:1, Ферран Торрес, 73 - 3:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Уокер, Бернарду Силва, Гюндоган (Фоден, 68), Марез, Родри, Стерлинг, Агуэро (Ферран Торрес, 68).

"Порту": Марчесин, Мбемба, Пепе, Сарр, Сануси, Корона, Урибе, Диас (Манафа, 55), Фабиу Виейра, Марега, Сержиу Оливейра

"Олимпиакос" Греция – "Марсель" Франция - 1:0 (0:0)

Гол: Кока, 90+1 - 1:0

"Олимпиакос": Жозе Са, Рубен Семеду, Холебас, Ба, Рафинья, Бухалакис, Мвила, Масурас, Вальбуэна, Ранджелович (Фортунис, 78), Эль-Араби.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Амави, Альваро Гонсалес, Ронжье, Гуйе, Пайет (Радонич, 76), Сансон (Кюизанс, 76), Товен, Бенедетто (Луис Энрике, 77).

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