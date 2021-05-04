"Манчестер Сити" одной ногой в финале ЛЧ, но ПСЖ имеет козыри, чтобы опередить "горожан": чего ожидать от ответного полуфинала?

Английский футбол официально завоевал право называться сильнейшим в Европе, вырвавшись на первое место в таблице коэффициентов УЕФА. Кроме того, по среднему показателю Instat Index самой мощной ТОП-лигой прямо сейчас является АПЛ, а сильнейшим клубом по этому же критерием выступает "Манчестер Сити". Неудивительно, что в 2021 году мы оказались близко к двум английским финалам в еврокубках. Впрочем, статистика – это одно дело, а полуфинальный матч между грандами – совсем другое. Здесь уже никакие коэффициенты не работают. Кому как не "Манчестер Сити" об этом знать? Команда в течение четырех лет вылетала из турнира, даже не добравшись до полуфинала, причем дважды ее выбивали французы ("Монако" и "Лион"). Футболисты раз за разом нарывались на так называемый синдром Гвардиолы – Пеп имеет склонность перекроить привычную тактику в решающий момент. Нечто похожее произошло и в матче против ПСЖ в Париже: британцы начали в непривычной для себя модели с несимметричным прессингом, оставляя без внимания Баккера ради давления на центральную ось – в теории, это позволяло прессинговать ограниченными силами, не поднимая линию обороны. Вообще, "Сити" старался держать жесткую структуру без различных фальшивых ролей и рывков за спину и между линиями.

На практике оказалось, что игровая структура "Манчестер Сити" слишком неповоротливая. "Горожанам" в первом тайме не хватало интересных перемещений и динамики, без которых владение мячом просело до критически низких 53%. Но что хуже, ПСЖ разрывал эту структуру, пользуясь простыми приемами – опусканием Паредеса к центрбекам для розыгрыша, уходом Неймара в глубину, изменением флангов, и тому подобное. Как следствие, в стартовые полчаса по количеству ударов парижане вели со счетом 7:1, а на табло горел счет 1:0. В конце первого тайма Пеп Гвардиола сменил подход. "Манчестер Сити" начал играть в привычный для себя футбол с переходом Силвы в переднюю линию при прессинге, переводом Канселу под игру на ширину атаки и агрессивным давлением на чужой трети. Этим англичане переломили ход поединка – уже на 40-й минуте счет мог сравнять Фоден, а во втором тайме "горожане" доминировали, вдавливая ПСЖ в штрафную. С выходом Зинченко пасьянс окончательно сложился – англичане плели кружева и практически не теряли мяч, что вылилось в два гола, красную карточку для Гуйе и отсутствие моментов со стороны соперника.

Классический футбол "Манчестер Сити" после перерыва вынес Париж практически в одни ворота. Впрочем, даже в первом тайме французы страдали от минусов при организации игры – у них часто возникали огромные разрывы. После такого поражения ПСЖ называют аутсайдером битвы за финал, но опираться только на картинку с "Парк де Пренс" не очень правильно. Под руководством Почеттино этот коллектив стал слишком непредсказуемым и нелогичным. С той же "Барселоной" парижане оформили разгром в первом матче, но во втором каталонцы едва не устроили Ремонтаду-2. В Мюнхене команду крушили, однако ПСЖ при статистике ударов 6:31 выиграл со счетом 3:2, а во втором матче дома уже французы издевались над "Баварией". Издевались, чтобы потерпеть минимальное поражение. Такие качели у парижан возникают из-за нескольких факторов. Во-первых, Почеттино лучше проявляет себя в роли адаптивного тренера, подстраиваясь под особенности соперника – прочитать аргентинца заранее тоже непросто, но в основном он привык решать проблемы уже по ходу самой игры. Во-вторых, "изюминкой" футбола ПСЖ является ставка на индивидуальные качества звезд. На дистанции такой подход является рискованным, но в топ-матчах технические навыки и интеллект лидеров решают очень много – Неймар и компания разрушают привычный для топов прессинг своими свободными позициями и способностью проходить соперников на дриблинге или рывках. "Баварию" подобный футбол поставил в тупик.

С другой стороны, ПСЖ из-за кадровых проблем потерял тактическую гибкость, которую имел год назад, а ставка на индивидуализм делает команду зависимой от ситуации в лазарете и картины матча. Тот же Мбаппе в матче с "Сити" не нанес ни одного удара (хотя отдал четыре передачи под них) – во втором тайме он вообще растворился, но так случилось из-за необходимости прикрывать фланг при обороне. ПСЖ, между тем, не мог выйти в атаку из-за отказа от дырявого прессинга, от которого было больше проблем, чем пользы. Как следствие, по цепочке умерла вся контригра – Верратти и Ди Мария / Мбаппе садились в оборону, а Неймар впереди оставался в меньшинстве. Вследствие всех этих недостатков ПСЖ сих пор не может вырваться на первую позицию в Лиге 1, за три тура до конца сезона держась на дистанции в одно очко от "Лилля". В предыдущих четырех матчах парижане праздновали четыре победы, но не все из них были уверенные – тот же "Сент-Этьен" мог "похоронить" команду на последних минутах. У "Манчестер Сити" результаты похожи, но проблемы на поли – это только следствие масштабных ротаций и экспериментов. Подопечные Пепа Гвардиолы могут себе это позволить – они де-факто выиграли АПЛ еще зимой. Словом, сегодня нас ждет противостояние прагматического и откалиброванного футбольного работа с группой гениальных художников. Англичане выглядят сильнее ввиду лучшей организации игры, однако за ПСЖ играет способность удивлять нестандартными ходами и фантастическими техническими решениями. По сравнению с парижским матчем глобально ничего не изменилось – просто теперь Парижу необходимо забивать дважды.

Кто выйдет в финал?

В основном, в матчах таких больших клубов за финал Лиги Чемпионов трудно определить фаворита, но сегодня он известен. "Манчестер Сити" в Париже плохо провел первый тайм, однако даже на фоне такой игры сопернику удалось провести лишь 25-30 ударных минут – а после перехода британцев на классическую модель подопечные Почеттино потеряли контроль над поединком. Не помогали ни адаптация по ходу встречи, ни техника звезд. Конечно, команде Пепа Гвардиолы тоже было непросто. ПСЖ умеет обороняться, а два гола были случайными (хотя и заслуженными), однако набор тактических инструментов, темп и слаженность действий футболистов "Сити" превышают возможности парижан. Французы умеют подстраиваться и быстро продвигать мяч на индивидуальных качествах лидеров, да и с реализацией у них проблем нет – впрочем, подопечным Почеттино не хватает способности выдерживать длительное давление. Триумф в Мюнхене и ничья в ответном поединке с "Барсой" – это случайность, а не закономерность. В конце концов, у ПСЖ очень неприятный расклад. Сегодня Парижу необходимо забивать минимум дважды и при этом не пропускать – и если у чужих ворот команда способна навести суету, то у собственных все не очень хорошо. Подопечные Почеттино в последних десяти матчах во всех турнирах только раз сыграли на "ноль". Хотя и в атаке сегодня могут возникнуть проблемы, ведь Мбаппе пропустил из-за травмы поединок против "Ланса "и прихрамывал в понедельник. Его появление на поле все равно очень вероятно, но физическая форма нападающего вызывает серьезные вопросы. Учитывая все эти факторы, можно уверенно прогнозировать проход "Манчестер Сити" в финал. Более того – "горожане" вполне способны выиграть и ответный матч. Хотя легко не будет.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников