"Манчестер Сити" одолел "Борнмут", "МЮ" вырвал победу над "Саутгемптоном" и другие результаты 29-го тура АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ состоялись ещё пять матчей. Прогнозируемые, но трудные победы одержали "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", также по три очка заработали "Брайтон", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон".

"Борнмут" – "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Махрез, 55 - 0:1.

"Борнмут": Боруц, Симпсон (Айб, 83), Аке, Мифем, Дэниэлс, Кинг, Фрэйзер, Клайн (Рико, 83), Серман, Смит, Брукс (Муссе, 75).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз (Компани, 48), Уокер, Зинченко, де Брюйне (Махрез, 45), Давид Силва, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 90).



"Бернли" – "Кристал Пэлас" - 1:3

Голы: Бардсли, 15 (автогол) - 0:1, Батшуайи, 48 - 0:2, Заа, 76 - 0:3, Барнс, 90 - 1:3.

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Вествуд, Хендрик (Гудмундссон, 46), Корк, Вуд (Крауч, 81), Барнс, Макнил (Брэйди, 72).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уан-Биссака, ван Анхолт, Дэнн, Томкинс, Майер (Макартур, 71), Шлупп, Миливоевич, Куяте, Заа (Таунсенд, 79), Батшуайи (Бентеке, 83).



"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" - 3:2

Голы: Валери, 26 - 0:1, Перейра, 53 - 1:1, Лукаку, 59 - 2:1, Уорд-Проуз, 75 - 2:2, Лукаку, 88 - 3:2.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Янг, Перейра (Фред, 82), Погба, Мактомини, Санчес (Диогу Далот, 52), Лукаку, Рэшфорд (Чонг, 90).

"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Вестергор, Валери, Хейбьерг, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Йосида (Галлахер, 90), Остин (Армстронг, 63).



"Вулверхэмптон" – "Кардифф" - 2:0

Голы: Диогу Жота, 16 - 1:0, Хименес, 18 - 2:0.

"Вулверхэмптон": Радди, Беннетт, Боли, Коуди, Рубен Винагре, Диогу Жота (Доэрти, 47), Саисс, Гиббс-Уайт (Моутинью, 64), Дендонкер, Траоре (Кавалейру, 75), Хименес.

"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Пелтьер, Бамба (Манга, 45), Беннетт, Рид (Патерсон, 59), Камараса, Гуннарссон, Роллс, Ньяссе (Хили, 76), Зохоре.



"Брайтон" – "Хаддерсфилд" - 1:0

Гол: Андоне, 79 - 1:0.

"Брайтон": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Биссума (Кайяль, 85), Проппер, Кнокерт, Стивенс, Джаханбахш (Искьердо, 78), Мюррей (Андоне, 57).

"Хаддерсфилд": Лессль, Дурм, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович (Хадерджонай, 67), Хогг (Муй, 41), Бакуна, Биллинг, Притчард (Качунга, 62), Мунье, Грант.

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