"Манчестер Сити" одолел "Борнмут", "МЮ" вырвал победу над "Саутгемптоном" и другие результаты 29-го тура АПЛ
В рамках 29-го тура АПЛ состоялись ещё пять матчей. Прогнозируемые, но трудные победы одержали "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", также по три очка заработали "Брайтон", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон".
"Борнмут" – "Манчестер Сити" - 0:1
Гол: Махрез, 55 - 0:1.
"Борнмут": Боруц, Симпсон (Айб, 83), Аке, Мифем, Дэниэлс, Кинг, Фрэйзер, Клайн (Рико, 83), Серман, Смит, Брукс (Муссе, 75).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз (Компани, 48), Уокер, Зинченко, де Брюйне (Махрез, 45), Давид Силва, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 90).
"Бернли" – "Кристал Пэлас" - 1:3
Голы: Бардсли, 15 (автогол) - 0:1, Батшуайи, 48 - 0:2, Заа, 76 - 0:3, Барнс, 90 - 1:3.
"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Вествуд, Хендрик (Гудмундссон, 46), Корк, Вуд (Крауч, 81), Барнс, Макнил (Брэйди, 72).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уан-Биссака, ван Анхолт, Дэнн, Томкинс, Майер (Макартур, 71), Шлупп, Миливоевич, Куяте, Заа (Таунсенд, 79), Батшуайи (Бентеке, 83).
"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" - 3:2
Голы: Валери, 26 - 0:1, Перейра, 53 - 1:1, Лукаку, 59 - 2:1, Уорд-Проуз, 75 - 2:2, Лукаку, 88 - 3:2.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Янг, Перейра (Фред, 82), Погба, Мактомини, Санчес (Диогу Далот, 52), Лукаку, Рэшфорд (Чонг, 90).
"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Вестергор, Валери, Хейбьерг, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Йосида (Галлахер, 90), Остин (Армстронг, 63).
"Вулверхэмптон" – "Кардифф" - 2:0
Голы: Диогу Жота, 16 - 1:0, Хименес, 18 - 2:0.
"Вулверхэмптон": Радди, Беннетт, Боли, Коуди, Рубен Винагре, Диогу Жота (Доэрти, 47), Саисс, Гиббс-Уайт (Моутинью, 64), Дендонкер, Траоре (Кавалейру, 75), Хименес.
"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Пелтьер, Бамба (Манга, 45), Беннетт, Рид (Патерсон, 59), Камараса, Гуннарссон, Роллс, Ньяссе (Хили, 76), Зохоре.
"Брайтон" – "Хаддерсфилд" - 1:0
Гол: Андоне, 79 - 1:0.
"Брайтон": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Биссума (Кайяль, 85), Проппер, Кнокерт, Стивенс, Джаханбахш (Искьердо, 78), Мюррей (Андоне, 57).
"Хаддерсфилд": Лессль, Дурм, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович (Хадерджонай, 67), Хогг (Муй, 41), Бакуна, Биллинг, Притчард (Качунга, 62), Мунье, Грант.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|28
|69
|2
|Манчестер Сити
|28
|68
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Арсенал Лондон
|29
|57
|5
|Манчестер Юнайтед
|28
|55
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|28
|40
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|28
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14