"Манчестер Сити" одолел "Борнмут", "МЮ" вырвал победу над "Саутгемптоном" и другие результаты 29-го тура АПЛ

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"Манчестер Сити" одолел "Борнмут", "МЮ" вырвал победу над "Саутгемптоном" и другие результаты 29-го тура АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ состоялись ещё пять матчей. Прогнозируемые, но трудные победы одержали "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", также по три очка заработали "Брайтон", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон".

"Борнмут" – "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Махрез, 55 - 0:1.

"Борнмут": Боруц, Симпсон (Айб, 83), Аке, Мифем, Дэниэлс, Кинг, Фрэйзер, Клайн (Рико, 83), Серман, Смит, Брукс (Муссе, 75).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Стоунз (Компани, 48), Уокер, Зинченко, де Брюйне (Махрез, 45), Давид Силва, Бернарду Силва, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 90).
 

"Бернли" – "Кристал Пэлас" - 1:3

Голы: Бардсли, 15 (автогол) - 0:1, Батшуайи, 48 - 0:2, Заа, 76 - 0:3, Барнс, 90 - 1:3.

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Вествуд, Хендрик (Гудмундссон, 46), Корк, Вуд (Крауч, 81), Барнс, Макнил (Брэйди, 72).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уан-Биссака, ван Анхолт, Дэнн, Томкинс, Майер (Макартур, 71), Шлупп, Миливоевич, Куяте, Заа (Таунсенд, 79), Батшуайи (Бентеке, 83).
 

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" - 3:2

Голы: Валери, 26 - 0:1, Перейра, 53 - 1:1, Лукаку, 59 - 2:1, Уорд-Проуз, 75 - 2:2, Лукаку, 88 - 3:2.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Янг, Перейра (Фред, 82), Погба, Мактомини, Санчес (Диогу Далот, 52), Лукаку, Рэшфорд (Чонг, 90).

"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Беднарек, Вестергор, Валери, Хейбьерг, Ромеу, Редмонд, Уорд-Проуз, Йосида (Галлахер, 90), Остин (Армстронг, 63).
 

"Вулверхэмптон" – "Кардифф" - 2:0

Голы: Диогу Жота, 16 - 1:0, Хименес, 18 - 2:0.

"Вулверхэмптон": Радди, Беннетт, Боли, Коуди, Рубен Винагре, Диогу Жота (Доэрти, 47), Саисс, Гиббс-Уайт (Моутинью, 64), Дендонкер, Траоре (Кавалейру, 75), Хименес.

"Кардифф": Этеридж, Моррисон, Пелтьер, Бамба (Манга, 45), Беннетт, Рид (Патерсон, 59), Камараса, Гуннарссон, Роллс, Ньяссе (Хили, 76), Зохоре.
 

"Брайтон" – "Хаддерсфилд" - 1:0

Гол: Андоне, 79 - 1:0.

"Брайтон": Райан, Монтойя, Даффи, Данк, Бернардо, Биссума (Кайяль, 85), Проппер, Кнокерт, Стивенс, Джаханбахш (Искьердо, 78), Мюррей (Андоне, 57).

"Хаддерсфилд": Лессль, Дурм, Конголо, Шиндлер, Горенц-Станкович (Хадерджонай, 67), Хогг (Муй, 41), Бакуна, Биллинг, Притчард (Качунга, 62), Мунье, Грант.

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4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 28 55
6 Челси Челси 27 53
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
8 Уотфорд Уотфорд 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 28 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 28 30
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