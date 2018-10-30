"Манчестер Сити" одолел "Тоттенхэм" и догнал лидера АПЛ

В рамках десятого тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде одержал минимальную победу над "Тоттенхэмом". Единственный гол в этом матче забил вингер "горожан" Рияд Махрез.

Отметим, что "шпоры" имели шансы уйти от поражения, но не реализовали свои убийственные моменты. Можно сказать, что команде Хосепа Гвардиолы серьёзно повезло, учитывая, что в заключительном отрезке игры соперник превосходил их во всех ключевых показателях.

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Махрез, 6 - 0:1.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Дайер (Уинкс, 67), Дембеле (Алли, 75), Ламела, Сиссоко, Лукас Моура (Эриксен, 81), Кейн.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Лапорт, Силва (Компани, 89), Фернандиньо, Махрез (Габриэл Жезус, 90), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (де Брюйне, 71).

После этого матча "Сити" догнал лидера АПЛ "Ливерпуль", а "Тоттенхэм" остался на пятом месте.

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