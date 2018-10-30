"Манчестер Сити" одолел "Тоттенхэм" и догнал лидера АПЛ
В рамках десятого тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде одержал минимальную победу над "Тоттенхэмом". Единственный гол в этом матче забил вингер "горожан" Рияд Махрез.
Отметим, что "шпоры" имели шансы уйти от поражения, но не реализовали свои убийственные моменты. Можно сказать, что команде Хосепа Гвардиолы серьёзно повезло, учитывая, что в заключительном отрезке игры соперник превосходил их во всех ключевых показателях.
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" - 0:1
Гол: Махрез, 6 - 0:1.
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Алдервейрелд, Дайер (Уинкс, 67), Дембеле (Алли, 75), Ламела, Сиссоко, Лукас Моура (Эриксен, 81), Кейн.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Менди, Уокер, Лапорт, Силва (Компани, 89), Фернандиньо, Махрез (Габриэл Жезус, 90), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (де Брюйне, 71).
После этого матча "Сити" догнал лидера АПЛ "Ливерпуль", а "Тоттенхэм" остался на пятом месте.
Не пропустите: Махрез посвятил гол в ворота "Тоттенхэма" погибшему владельцу "Лестера". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11