"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии

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"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии

"Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка Англии, обыграв в серии пенальти "Ливерпуль".

Основное время завершилось со счетом 1:1. Однако в серии послематчевых пенальти победу добыли "горожане". Единственным игроком не реализовавшим пенальти стал Джорджиньо Вейналдум.

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:1, по пенальти: 4:5

Голы: Стерлинг, 12 - 0:1, Матип, 77 - 1:1

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд (Матип, 67), Фабиньо (Кейта, 67), Хендерсон (Лаллана, 79), Вейналдум, Фирмино (Шакири, 79), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 79).

"Манчестер Сити": Браво, Отаменди, Уокер, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Сильва (Гюндоган, 61), Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 89), Сане (Габриэл Жезус, 13), Родри Эрнандес.

Предупреждение: де Брюйне (33).  

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