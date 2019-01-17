"Манчестер Сити" оформил трансфер "нового Крооса"

"Манчестер Сити" оформил трансфер полузащитника "Хайдука" Анте Палаверсы, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, за 18-летнего хорвата, которого называют новым Тони Кроосом, "горожане" заплатили почти 8 миллионов евро.

Ожидается, что перспективный хавбек доиграет текущий сезон в Хайдуке", а, возможно, проведёт в родном клубе ещё один год.

В нынешней кампании Палаверса сыграл за "белых" 15 матчей и забил 2 гола. Его стоимость оценивается в 550 тысяч евро.

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