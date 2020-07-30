"Манчестер Сити" оформил трансфер защитника "Мехелена"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о приобретении у "Мехелена" правого защитника Исса Каборе.

За 19-летнего уроженца Буркина-Фасо "горожане" заплатили 4,5 миллиона евро.

Перспективный фулбек заключил с английским клубом пятилетний контракт, но ближайший сезон проведёт в "Мехелене".

В минувшей кампании в активе Каборе 1 ассист в 5 матчах.

Не пропустите: "Манчестер Сити" согласовал стоимость Торреса. | http://soccernews.ru