"Манчестер Сити" оформил трансфер защитника "Мехелена"

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"Манчестер Сити" оформил трансфер защитника "Мехелена"

"Манчестер Сити" на своём официальном сайте объявил о приобретении у "Мехелена" правого защитника Исса Каборе.

За 19-летнего уроженца Буркина-Фасо "горожане" заплатили 4,5 миллиона евро.

Перспективный фулбек заключил с английским клубом пятилетний контракт, но ближайший сезон проведёт в "Мехелене".

В минувшей кампании в активе Каборе 1 ассист в 5 матчах.

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