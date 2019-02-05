"Манчестер Сити" огласил заявку на плей-офф Лиги Чемпионов

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаалександр зинченкогабриэл жезус

"Манчестер Сити" огласил заявку на плей-офф Лиги Чемпионов

Тренерский штаб "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардиолой определился с заявкой команды на плей-офф Лиги Чемпионов.

В список А "горожан" попали 22 футболиста, вот их перечень:

Вратари: Эдерсон, Клаудио Браво, Даниэль Гримшоу;

Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Бенджамен Менди, Филипп Сандлер;

Полузащитники: Рахим Стерлинг, Фабиан Делф, Лерой Сане, Давид Силва, Фернандиньо, Рияд Махрез, Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Бернанрду Силва;

Нападающий: Серхио Агуэро.

Стоит отметить, что другой форвард команды Габриэл Жезус также попал в заявку, но числится он в списке В.

Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ "Манчестер Сити" сыграет с "Шальке". Первый матч состоится 20 февраля в Германии, а ответный - 12 марта в Англии.

Не пропустите: Агуэро вплотную приблизился к историческому рекорду Алана Ширера. | http://soccernews.ru

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