"Манчестер Сити" огласил заявку на плей-офф Лиги Чемпионов
Тренерский штаб "Манчестер Сити" во главе с Хосепом Гвардиолой определился с заявкой команды на плей-офф Лиги Чемпионов.
В список А "горожан" попали 22 футболиста, вот их перечень:
Вратари: Эдерсон, Клаудио Браво, Даниэль Гримшоу;
Защитники: Кайл Уокер, Данило, Венсан Компани, Джон Стоунз, Эмерик Ляпорт, Николас Отаменди, Александр Зинченко, Бенджамен Менди, Филипп Сандлер;
Полузащитники: Рахим Стерлинг, Фабиан Делф, Лерой Сане, Давид Силва, Фернандиньо, Рияд Махрез, Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Бернанрду Силва;
Нападающий: Серхио Агуэро.
Стоит отметить, что другой форвард команды Габриэл Жезус также попал в заявку, но числится он в списке В.
Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ "Манчестер Сити" сыграет с "Шальке". Первый матч состоится 20 февраля в Германии, а ответный - 12 марта в Англии.
Не пропустите: Агуэро вплотную приблизился к историческому рекорду Алана Ширера. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|62
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11