"Манчестер Сити" определил альтернативой Жоржиньо хавбека "Реала"

Теги манчестер ситинаполижоржиньоматео ковачичреал мадрид

"Манчестер Сити" определил альтернативой Жоржиньо хавбека "Реала""Манчестер Сити" определил альтернативу одной из главных своих летних трансферных целей в лице полузащитника "Наполи" Жоржиньо.

Так, по сведениям Daily Mirror, в случае, если "горожанам" так и не удастся подписать итальянца, они предпримут попытки заполучить хавбека мадридского "Реала" Матео Ковачича, который ранее уже заявил о готовности сменить команду.

Напомним, хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Жирону". | soccernews.ru

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