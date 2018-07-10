"Манчестер Сити" определил альтернативой Жоржиньо хавбека "Реала"

"Манчестер Сити" определил альтернативу одной из главных своих летних трансферных целей в лице полузащитника "Наполи" Жоржиньо.

Так, по сведениям Daily Mirror, в случае, если "горожанам" так и не удастся подписать итальянца, они предпримут попытки заполучить хавбека мадридского "Реала" Матео Ковачича, который ранее уже заявил о готовности сменить команду.

Напомним, хавбек "Манчестер Сити" перешел в "Жирону". | soccernews.ru