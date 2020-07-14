"Манчестер Сити" определил четыре трансферные цели на лето

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"Манчестер Сити" определил четыре трансферные цели на лето

"Манчестер Сити" собирается серьёзно усилить состав после того, как отстранение команды от участия в еврокубках было отменено.

По информации Daily Mail, "горожане" намерены купить четырёх футболистов - Давида Алабу ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Феррана Торреса ("Валенсия") и Лаутаро Мартинеса ("Интер").

Ранее сообщалось, что на летние трансферы клуб готов выделить около 170 миллионов евро.

Помимо приобретений "Сити" планирует продлить контракты с Кевином Де Брюйне, Рахимом СтерлингомГабриэлом Жезусом, а также главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Не пропустите: "Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью. | http://soccernews.ru
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