"Манчестер Сити" определил четыре варианта усиления атаки

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"Манчестер Сити" определил четыре варианта усиления атаки

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

"Манчестер Сити" собирается следующим летом купить нового нападающего, сообщает The Athletic.

По информации источника, в шорт-лист "горожан" входят четыре футболиста. Приоритетная цель - форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

Альтернативные варианты для клуба АПЛ - Александер Исак ("Реал Сосьедад") и Душан Влахович ("Фиорентина").

Также в сфере интересов "Сити" остаётся капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн, однако теперь манчестерцы готовы купить его только по адекватной цене. 

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