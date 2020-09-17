"Манчестер Сити" определил две альтернативы Кулибали

Теги манчестер ситикалиду кулибалинаполидиего карлосхосе мария хименессевильяатлетико мадридтрансферы

"Манчестер Сити" определил две альтернативы Кулибали

"Манчестер Сити" занимается поиском других вариантов усиления центра обороны на случай срыва трансфера защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации The Guardian, на сегодняшний день помимо сенегальца в шорт-лист "горожан" входят Диего Карлос из "Севильи" и Хосе Мария Хименес из "Атлетико".

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 50 миллионов евро, а уругвайца - в 56 миллионов.

За Кулибали "Наполи" требует не менее 80 миллионов евро.

Не пропустите: Агент Гризманна предлагал услуги игрока "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бенфика" потратила больше 80 млн евро на трансферы в период пандемии, и пролетела мимо группы ЛЧ: почему потенциальный соперник "Краснодара" провалился?

"Бенфика" потратила больше 80 млн евро на трансферы в период пандемии, и пролетела мимо группы ЛЧ: почему потенциальный соперник "Краснодара" провалился?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов