"Манчестер Сити" определил две альтернативы Кулибали

"Манчестер Сити" занимается поиском других вариантов усиления центра обороны на случай срыва трансфера защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

По информации The Guardian, на сегодняшний день помимо сенегальца в шорт-лист "горожан" входят Диего Карлос из "Севильи" и Хосе Мария Хименес из "Атлетико".

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 50 миллионов евро, а уругвайца - в 56 миллионов.

За Кулибали "Наполи" требует не менее 80 миллионов евро.

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