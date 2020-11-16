"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Агуэро

"Манчестер Сити" ищет нового форварда, который заменит в составе 32-летнего Серхио Агуэро.

По информации 90min, в шорт-листе "горожан" приоритетными целями значатся Лаутаро Мартинес ("Интер") и Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд).

При этом "Сити" больше склоняется к кандидатуре аргентинца, поскольку на норвежца претендует слишком много других клубов.

Рыночная стоимость Лаутаро оценивается в 70 миллионов евро, а Холанда - в 80 миллионов.

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