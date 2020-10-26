"Манчестер Сити" определил двух кандидатов на замену Гвардиоле

В "Манчестер Сити" озаботились поиском нового главного тренера из-за неопределённости с будущим Хосепа Гвардиолы.

"Горожане" неудачно начали сезон АПЛ, а испанский наставник не спешит продлевать с клубом контракт, истекающий в июне 2021 года.

В связи с этим, как сообщает Daily Mail, "Сити" приступил к поиску возможного преемника для Гвардиолы.

По информации источника, пока в шорт-листе действующего вице-чемпиона Англии только две кандидатуры - Юлиан Нагельсманн из "РБ Лейпциг" и безработный Маурисио Почеттино.

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