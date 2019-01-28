"Манчестер Сити" определил одну из главных летних трансферных целей

"Манчестер Сити" приступил к составлению списка претендентов на усиление команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает ESPN, одним из первых в списке оказался защитник "Лестера" Бен Чилуэлл, чья трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Соглашение 22-летнего англичанина с "Лестером" действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне Чилуэлл провел 22 матча и отметился двумя голевыми передачами.

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