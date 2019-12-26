"Манчестер Сити" определил трёх кандидатов на усиление обороны

"Манчестер Сити" изучает европейский трансферный рынок в поисках нового центрального защитника.

По информации The Telegraph, скауты "горожан" работают над составлением списка игроков, способных усилить оборону команды.

Пока в шорт-лист манкунианского клуба входят трое - Натан Аке ("Борнмут"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Рубен Диаш ("Бенфика").

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола утверждал, что зимой клуб не будет совершать трансферы.

Не пропустите: Махрез сообщил о предстоящем уходе Фернандиньо из "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru