"Манчестер Сити" определил трёх кандидатов на усиление обороны

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"Манчестер Сити" определил трёх кандидатов на усиление обороны

"Манчестер Сити" изучает европейский трансферный рынок в поисках нового центрального защитника.

По информации The Telegraph, скауты "горожан" работают над составлением списка игроков, способных усилить оборону команды.

Пока в шорт-лист манкунианского клуба входят трое - Натан Аке ("Борнмут"), Калиду Кулибали ("Наполи") и Рубен Диаш ("Бенфика").

Ранее главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола утверждал, что зимой клуб не будет совершать трансферы.

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