"Манчестер Сити" определился с альтернативой Фреду

Английский "Манчестер Сити" определился с альтернативой полузащитнику донецкого "Шахтера" Фреду, в подписании которого он заинтересован.

Так, по сведениям Daily Mail, в случае неудачи трансфера 25-летнего хавбека "горняков", "горожане" будут готовы переключить свое внимание на Жоржиньо из итальянского "Наполи", на которого также претендует "Ливерпуль".

Напомним, Гвардиола определил идеального кандидата на замену Давиду Силве. | soccernews.ru