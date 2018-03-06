"Манчестер Сити" определился с альтернативой Фреду

Теги манчестер ситишахтер донецкфреджоржиньонаполи

"Манчестер Сити" определился с альтернативой ФредуАнглийский "Манчестер Сити" определился с альтернативой полузащитнику донецкого "Шахтера" Фреду, в подписании которого он заинтересован.

Так, по сведениям Daily Mail, в случае неудачи трансфера 25-летнего хавбека "горняков", "горожане" будут готовы переключить свое внимание на Жоржиньо из итальянского "Наполи", на которого также претендует "Ливерпуль".

Напомним, Гвардиола определил идеального кандидата на замену Давиду Силве. | soccernews.ru

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