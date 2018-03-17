"Манчестер Сити" определился с альтернативой Кейну

Теги манчестер ситиатлетико мадридантуан гризманн

"Манчестер Сити" определился с альтернативой Кейну

"Манчестер Сити" присматривается к форварду "Атлетико" Антуану Гризманну.

Как сообщает испанская пресса, француз является запасным вариантом "горожан", в случае провала с трансфером Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в "Барселону".

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