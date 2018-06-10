"Манчестер Сити" определился с альтернативой Жоржиньо

"Манчестер Сити" определился с альтернативой своей главной летней трансферной цели в лице полузащитника "Наполи" Жоржиньо.

Так, по сведениям Mirror, в случае, если "горожанам" не удастся подписать 26-летнего игрока неаполитанского клуба, они предпримут попытки подписать хавбека "Ниццы" Жана-Мишеля Сери. Его трансфер будет стоить чемпиону Англии порядка 35-ти миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Реала". | soccernews.ru