"Манчестер Сити" определился с альтернативой Жоржиньо

Теги манчестер ситижоржиньонаполижан-мишель сериницца

"Манчестер Сити" определился с альтернативой Жоржиньо"Манчестер Сити" определился с альтернативой своей главной летней трансферной цели в лице полузащитника "Наполи" Жоржиньо.

Так, по сведениям Mirror, в случае, если "горожанам" не удастся подписать 26-летнего игрока неаполитанского клуба, они предпримут попытки подписать хавбека "Ниццы" Жана-Мишеля Сери. Его трансфер будет стоить чемпиону Англии порядка 35-ти миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" готовит предложение по хавбеку "Реала". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Три дня до Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 11 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов