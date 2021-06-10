"Манчестер Сити" определился с будущим Гюндогана
Фото: инстаграм Гюндогана
"Манчестер Сити" намерен сохранить в команде хавбека Илкая Гюндогана.
По сведениям Sky Sports, "горожане" не рассматривают вариант с продажей 30-летнего игрока.
Гюндоган стал лучшим бомбардиром "Сити" в минувшем сезоне АПЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
В минувшем сезоне на счету Гюндогана 17 голов и 5 результативных передач в 46 играх.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
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|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18