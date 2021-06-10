"Манчестер Сити" определился с будущим Гюндогана

Фото: инстаграм Гюндогана

"Манчестер Сити" намерен сохранить в команде хавбека Илкая Гюндогана.

По сведениям Sky Sports, "горожане" не рассматривают вариант с продажей 30-летнего игрока.

Гюндоган стал лучшим бомбардиром "Сити" в минувшем сезоне АПЛ. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне на счету Гюндогана 17 голов и 5 результативных передач в 46 играх.

Читайте также: "Барселона" нацелилась на двух основных игроков "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru