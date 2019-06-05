"Манчестер Сити" определился с будущим Силвы, Данило и Делфа

Руководство "Манчестер Сити" занялось кадровой работой с целью побыстрее сформировать состав на следующий сезон.

По информации BBC, сначала боссы "горожан" решили определиться с будущим ветерана команды Давида Силвы, а также защитников Данило и Фабиана Делфа, которые не являются основными игроками.

33-летнего испанца клуб хочет сохранить, а вот бразилец и англичанин могут уйти, если сами изъявят такое желание.

При этом главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола собирается убедить всех троих футболистов остаться.

Стоит отметить, что контракты Силвы и Делфа с клубом истекают в 2020 году, у Данило - соглашение до 2022 года.

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