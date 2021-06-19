"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко

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"Манчестер Сити" определился с будущим Зинченко

Фото инстаграм Александра Зинченко

В "Манчестер Сити" приняли решение сохранить в составе игрока сборной Украины Александра Зинченко.

По информации Manchester Evening News, "горожане" не намерены покупать новых левых защитников, поскольку собираются сделать ставку на 24-летнего футболиста.

По мнению наставника "Сити" Хосепа Гвардиолы, украинец хорошо справляется с обязанностями в обороне, поэтому нет нужды усиливать данную позицию.

В прошедшем сезоне Зинченко сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых сделал 2 ассиста.

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