"Манчестер Сити" определился с ценой на Лапорта
Фото инстаграм Эмерика Лапорта
Стало известно, за какую сумму "Манчестер Сити" готов продать центрального защитника Эмерика Лапорта.
По информации Daily Mail, "горожане" требуют за своего игрока около 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что испанец находится в сфере интересов туринского "Ювентуса".
Лапорт связан с "Сити" контрактом до июня 2025 года. Его рыночная стоимость - 45 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18