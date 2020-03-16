"Манчестер Сити" определился с ценой продажи Махреза

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"Манчестер Сити" определился с ценой продажи Махреза

"Манчестер Сити" в летнее трансферное окно может продать алжирского полузащитника Рияда Махреза, сообщает Goal.

По сведениям издания, английский клуб готов расстаться с футболистом за 90 миллионов евро. Интерес к нему проявляет ПСЖ. Сам игрок не прочь сменить клуб, так как "Манчестер Сити" отстранен от участия в Лиге Чемпионов на два сезона из-за не соответствия правилам финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне 29-летний Марез провел за "горожан" 37 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2023 года.

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