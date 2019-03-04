"Манчестер Сити" определился с двумя кандидатами на усиление позиции левого защитника, сообщает Le10Sport.

По информации источника, в шорт-лист "горожан" входят Ферлан Менди ("Лион") и Бен Чилуэлл ("Лестер").

Напомним, что основной левый защитник "Сити" Бенжамен Менди часто травмируется, поэтому данную позицию приходится закрывать номинальным хавбекам Фабиану Делфу и Александру Зинченко.

В текущем сезоне 23-летний Ферлан Менди сыграл за "Лион" 36 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста. В активе 22-летнего Чилуэлла 27 игр и 3 результативные передачи.

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