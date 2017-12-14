"Манчестер Сити" определился с двумя вариантами усиления центра обороны зимой

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"Манчестер Сити" определился с двумя вариантами усиления центра обороны зимой

"Манчестер Сити" определился с двумя вариантами усиления центра обороны в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, "горожане" хотят купить в январе Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона". В случае неудачи в переговорах по переходу голландца манкунианский клуб готов переключить внимание на Иньиго Мартинеса из "Реал Сосьедада".

Стоит отметить, что трансфер ван Дейка может обойтись "Манчестер Сити" в 80 миллионов евро, а сумма отступных в контракте Мартинеса составляет 32 миллиона. 

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