"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью

Главной трансферной целью "Манчестер Сити" является австрийский защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, английский клуб теперь готов покупать игроков после того, как стало известно об отмене отстранения от еврокубков на два года. На приобретении Алабы настаивает лично главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, который ранее работал с ним в "Баварии".

Ранее сообщалось, что Алаба отказался продлевать контракт с "Баварией". Интерес к нему проявляют "Реал", "Барселона" и "Интер".

28-летний Алаба выступает за "Баварию" с 2009 года. В нынешнем сезоне он провел за мюнхенский клуб 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт истекает через год.

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