"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето

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"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето

"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на это лето.

По сведениям ESPN, "горожане" в первую очередь намерены приобрести центрального защитника. В шорт-лист клуба входит защитник "Вильярреала" Пау Торрес, чья стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

Напомним, что ранее "Сити" также интересовался Беном Чилуэллом из "Лестера".

После 28 туров "Сити" идет в АПЛ на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 25 очков.

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