"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето

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"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на лето

Фото The Athletic

"Манчестер Сити" всерьёз нацелился на полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша, сообщает Football Insider.

По сведениям издания, "горожане" определили покупку 25-летнего футболиста как приоритет на ближайшее трансферное окно.

"Сити" готов заплатить за звёздного англичанина сумму отступных, однако её размер источник не указал.

В текущем сезоне Грилиш сыграл за "Астон Виллу" 23 матча, забил 7 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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