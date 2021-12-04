"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на январь

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"Манчестер Сити" определился с главной трансферной целью на январь

Фото твиттер "Фиорентины"

Форвард "Фиорентины" Душан Влахович является приоритетом "Манчестер Сити" на зимнее трансферное окно.

По информации Football Italia, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола в восторге от игровых качеств сербского нападающего.

Клубы уже ведут предварительные переговоры о переходе 21-летнего футболиста.

Напомним, что "фиалки" оценивают одного из своих лидеров в 70-80 миллионов евро.

В текущем сезоне Влахович сыграл за "Фиорентину" 16 матчей, забил 14 голов и сделал 2 ассиста.

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